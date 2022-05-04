Ильхам Алиев выделил деньги Бакинской мэрии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 мая подписал распоряжение о мерах по благоустройству, реконструкции и строительным работам на территории Центрального ботанического сада.
Согласно распоряжению, для проведения строительных работ, а также работ по благоустройству и реконструкции в Центральном ботаническом саду из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджана на 2022 год, Исполнительной власти города Баку первоначально выделяются 25 миллионов манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в настоящем распоряжении.