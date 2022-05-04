Убийцу ветерана Отечественной войны отправили за решетку на 9 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу жителя Баку Али Мусаева, который в ноябре прошлого года из-за из-за словесной перепалки в TikTok убил ветерана Отечественной войны лейтенанта Натика Рамазанова.

Как сообщает haqqin.az, сегодня на судебном заседании был зачитан приговор, согласно которому Мусаев получил 9 лет тюремного заключения.

Отметим, что трагический инцидент произошел в ноябре прошлого года. В ходе следствия было установлено, что у Н.Рамазанова из-за написанных им слов в Tik-Tok произошел словесный конфликт с жителем Баку Али Мусаевым. Мужчины договорились встретиться и разобраться на проспекте Кара Караева. В ходе разговора между ними произошла словесная перепалка, в результате которой А.Мусаев ударил Н.Рамазанова ножом. Последний скончался по дороге в больницу. В прокуратуре Низаминского района было возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Азербайджана.

Натик Рамазанов добровольцем отправился на Отечественную войну, участвовал в боях за освобождение Гадрута, Физули и Джебраила.