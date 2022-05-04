Контрразведка СБУ задержала одного из лидеров партии Виктора Медведчука «Украинский выбор». По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами. Об этом сообщает СБУ.

Кроме того, заблокирована деятельность мощного прокси-центра спецслужб РФ, который использовали для кибератак на государственные информресурсы Украины и распространения российской пропаганды, говорится в сообщении.

«С начала войны СБУ возбудила более 6 тыс. уголовных производств за преступления против Украины. Из них более 1 тыс. касаются посягательства на территориальную целостность Украины и попытки захвата государственной власти», - добавили в СБУ.