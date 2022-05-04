Зеленский: Украине нужен современный аналог «плана Маршалла»

"Восстановление Украины должно теперь стать таким же историческим примером для нашего времени и будущего, как восстановление европейских стран после Второй мировой войны… Это будет инвестицией в стабильность всей Центральной и Восточной Европы", – цитирует Зеленского Interfax.

По его словам, свобода должна продемонстрировать, что она защищает и обеспечивает людей лучше, чем тирания. Зеленский указал, что сейчас Украина сохраняет полную функциональность, но нуждается в достаточных финансовых ресурсах, и в непрерывной работе государство как распорядитель этих средств будет покрывать первоочередные оборонные, социальные и гуманитарные потребности.

Глава государства добавил, что уже готовится крупномасштабный план восстановления и реконструкции: "Если этот новый "план Маршалла" для Украины будет предусматривать быстрые и достаточные шаги, это будет означать, что миллионы украинцев, которые были перемещены в результате войны, смогут вернуться домой. Чем закончится эта жестокая война, решается не только на поле боя, но еще и в вопросах экономики и финансов, и гуманитарной поддержки, и в возможности обеспечить нормальную жизнь на освобожденных территориях и восстановить то, что было разрушено российской армией".