Зеленский: Украине нужен современный аналог «плана Маршалла»
Украине необходим стратегический план международной поддержки, это будет современный аналог исторического "плана Маршалла", заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на Международной донорской конференции высокого уровня по Украине в Варшаве.
"Восстановление Украины должно теперь стать таким же историческим примером для нашего времени и будущего, как восстановление европейских стран после Второй мировой войны… Это будет инвестицией в стабильность всей Центральной и Восточной Европы", – цитирует Зеленского Interfax.
По его словам, свобода должна продемонстрировать, что она защищает и обеспечивает людей лучше, чем тирания. Зеленский указал, что сейчас Украина сохраняет полную функциональность, но нуждается в достаточных финансовых ресурсах, и в непрерывной работе государство как распорядитель этих средств будет покрывать первоочередные оборонные, социальные и гуманитарные потребности.
Глава государства добавил, что уже готовится крупномасштабный план восстановления и реконструкции: "Если этот новый "план Маршалла" для Украины будет предусматривать быстрые и достаточные шаги, это будет означать, что миллионы украинцев, которые были перемещены в результате войны, смогут вернуться домой. Чем закончится эта жестокая война, решается не только на поле боя, но еще и в вопросах экономики и финансов, и гуманитарной поддержки, и в возможности обеспечить нормальную жизнь на освобожденных территориях и восстановить то, что было разрушено российской армией".