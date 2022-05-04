МЧС обратилось к населению

«По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни, начиная с 6 мая, на территории страны прогнозируется дождливая погода, местами осадки будут носить интенсивный характер, ожидаются грозы, град, на некоторых горных реках возможны кратковременные разливы и сход селевых потоков, 6 и 7 мая будет дуть сильный ветер. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает население соблюдать соответствующие правила безопасности» - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в связи с ожидаемым сильным ветром в ряде районов, в том числе в Баку и на Апшеронском полуострове, рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как сильный ветер усложняет процесс тушения пожаров. В случае опасности рекомендуется звонить по номеру «112».

Вместе с тем, рекомендуется держаться подальше от затопляемых и подверженных наводнениям районов для защиты от паводков и селей, вызванных проливными дождями, и сразу же подниматься на близлежащую высоту при столкновении с этой опасностью.