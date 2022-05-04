Украина и Польша заключили меморандум об укреплении обороноспособности

«Польша поможет Украине укрепить обороноспособность. Заключили сегодня соответствующий меморандум с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким». Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава украинского правительства поблагодарил Варшаву за всестороннюю поддержку, в том числе оружием, и подчеркнул, что блокирование Россией украинских морских портов может привести к мировому продовольственному кризису, предложив создать «зеленые коридоры» на общей границе для экспорта зерна.

Среди основных вопросов встречи Моравецкого и Шмыгаля было ужесточение санкций против России и конфискация замороженных российских активов.