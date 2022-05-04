В Украине планируют запретить российский рубль

В Верховной Раде Украины зарегистрированы законопроекты о запрете оборота российского рубля на территории Украины и для трансграничных переводов и перемещений. Об этом сообщает korrespondent.net.

В частности, законопроектом № 7334 предлагается на период действия военного положения запретить использование российского рубля в пределах Украины и для трансграничных переводов и перемещений, вывести из гражданского оборота активы в российских рублях, запретить установление обменного курса (кросс-курса) российского рубля.

Этим же законопроектом предлагается предоставлять право Нацбанку Украины распространять указанные ограничения на валюты других стран, способствующих агрессии РФ против Украины, в частности Беларуси.