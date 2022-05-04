Представители Исмаиллинского района с 1 по 5 мая побывали с официальным визитом в израильском городе Кирьят-Бялик.

В делегацию, возглавляемую главой Исполнительной власти Нахидом Багировым, входили руководитель Регионального культурного управления Исмаиллы Эльчин Наджафов, предприниматель Азад Алиев и другие лица.

В первый день визита гости встретились с мэром Кирьят-Бялика Эли Дукорским, по приглашению которого и состоялся данный визит. Нахид Багиров поблагодарил мэра за приглашение на празднества, приуроченные к 74-летию со дня создания Республики Израиль. Он подчеркнул значимость израильско-азербайджанских отношений. Также обсуждались дружеские связи между Исмаиллы и Кирьят-Бяликом, перспективы взаимовыгодных отношений и важность осуществления совместных проектов. В тот же день в честь азербайджанской делегации был дан банкет.

Также гости, а вместе с ними и бывшие жители села Мюджафтаран Исмаиллинского района, переехавшие в разные годы на постоянное место жительства в Кирьят-Бялик, приняли участие в презентации фильма режиссера Руфата Асадова «Если я забуду тебя, Иерусалим».