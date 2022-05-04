Оставили прошлое позади. Штайнмайер позвонил Зеленскому
Президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня позвонил его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер. Лидеры беседовали около четверти часа. Об этом сообщает Bild.
«Стороны договорились оставить прошлое позади и сосредоточиться на будущем сотрудничестве», - цитирует немецкое издание пресс-секретаря президента Украины.
Отмечается, что в ходе беседы президент Германии выразил солидарность Украине в противостоянии с российской агрессией. В канцелярии Штайнмайера изданию заявили, что по итогам разговора лидеры договорились оставаться в тесном контакте.