Отмечая в этом году 30-летие своей деятельности, ОАО ТуранБанк, отличающееся стабильностью и надежностью в банковской системе Азербайджана, продолжает предпринимать соответствующие шаги по расширению цифровизации и сферы дистанционного обслуживания.

Банк в партнерстве с SIMA, учрежденной ООО AzInTelecom, функционирующим при Министерстве цифрового развития и транспорта, реализовал процесс интеграции цифровой подписи нового поколения в приложение мобильного банкинга.

В рамках партнерства клиенты могут легко разместить депозит в ТуранБанк, не посещая филиал, не тратя время на банковские операции, подтверждая соответствующие документы через мобильное приложение в несколько касаний путем цифровой подписи нового поколения - SIMA. Электронная подпись также возможна в любое время суток без каких-либо ограничений по времени и месту.

Следует отметить, что мобильное приложение ТуранБанк позволяет совершать платежи, переводы и различные банковские операции без посещения банка, а также получать актуальную информацию о кредитах, карточных продуктах и других услугах, предоставляемых банком клиентам.

Вы можете скачать мобильное приложение ТуранБанк, перейдя по ссылке: https://www.turanbank.az/ru/pages/21/174

Следует отметить, что в будущем через электронную цифровую подпись нового поколения SIMA в ТуранБанк будут доступны и другие продукты. В настоящее время AzInTelecom и ТуранБанк совместно работают в этом направлении.

Благодаря этому инновационному решению, предоставленному ООО AzInTelecom, наряду с банковскими услугами, можно будет пользоваться услугами во всех областях, где применяются электронные подписи. К ним относятся цифровые государственные услуги, а также продукты и услуги, предоставляемые небанковскими кредитными организациями, страховыми компаниями, операторами мобильной связи, интернет-провайдерами и другими сегментами.

Данное решение, имеющее ряд преимуществ как для граждан, так и для поставщиков услуг, позволит сократить финансовые затраты и предотвратить потерю времени. Кроме того, возможность интеграции SIMA в любую систему, а также автоматизация предоставляют пользователям быструю и неограниченную возможность подписи.

Для получения электронной цифровой подписи нового поколения достаточно скачать приложение SIMA на мобильное устройство и один раз зарегистрироваться.

Подробную информацию о решении электронной подписи SIMA можно получить на официальном сайте компании и по короткому номеру 157 из колл-центра.

ТуранБанк, работающий с 1992 года, обслуживает частных и корпоративных клиентов в 18 точках продаж. Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых банком, можно получить, позвонив в колл-центр по номеру 935, а также на официальном сайте ТуранБанк https://bit.ly/3fUQtbQ и на страницах в соцсетях.