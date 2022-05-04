В рамках визита А.Керимов встретился с представителями ведущих мозговых центров США, рассказал об ущербе, нанесенном культурным памятникам Азербайджана в период армянской оккупации, о судьбе разрушенных исторических и религиозных памятников.

Делегация во главе с министром культуры Анаром Керимовым находится с официальным визитом в США.

Министр дал подробную информацию о реконструкции и восстановительных работах, проводимых в Карабахе после исторической победы, привел статистические показатели. Также рассказал о глобальной кампании "Мир во имя культуры" (Peace4Culture).

Представители мозговых центров, в свою очередь, выдвинули ряд предложений по восстановлению Карабаха.

Встреча продолжилась обсуждением ряда важных вопросов, представляющих взаимный интерес.

В Государственном департаменте США министр встретился с заместителем госсекретаря по вопросам образования и культуры Ли Саттерфилдом. В ходе встречи обсуждалось двустороннее культурное сотрудничество, а также работа по охране культурного наследия нашей страны, в том числе о новых инициативах.

Глава ведомства А.Керимов также встретился с главой Ближневосточного отдела Библиотеки Конгресса США в Вашингтоне Джоан Уикс, с которой обсудил возможности сотрудничества и обмен опытом.

Министр также встретился с председателем Совета Мемориала Холокоста в США Стюартом Эйзенштадтом. Говоря о мультикультурных ценностях Азербайджана, Керимов рассказал о еврейской общине Азербайджана, которая веками проживала в нашей стране. Министр сказал, что расположенный в нашей стране Губинский мемориальный комплекс жертв геноцида всегда посещают с глубоким уважением как символ геноцида, совершенного против азербайджанцев и евреев. На протяжении многих лет в Азербайджане проводятся конференции и различные мероприятия, посвященные борьбе с антисемитизмом. Собеседники также подчеркнули важность будущего сотрудничества с Губинским мемориальным комплексом геноцида, раскрытия и популяризации архивных материалов, обмена информацией.

В Смитсоновском институте А.Керимов встретился с Кевином Говером, советником министра музеев и культуры, и Ричардом Куриным, исполняющим обязанности директора Центра фольклора и культурного наследия, и обсудил с ними программы стажировки в институте по различным направлениям и возможностях для специалистов из нашей страны присоединиться к этим программам. В ходе встречи было принято решение о подписании меморандума о взаимопонимании, который будет способствовать более тесному сотрудничеству.

В рамках визита министр культуры также встретился с исполняющей обязанности главы Архива США Деброй Уолл. В ходе встречи был обсужден ряд важных вопросов. Подчеркивалась важность использования американского опыта архивирования культурного наследия, а также оцифровки архивных документов.

В Вашингтоне прошёл благотворительный концерт «Голос Хары бюльбюль». Организаторами концерта стали Министерство культуры Азербайджана, Американо-Азербайджанская торговая палата, Институт наследия Маршалла и посольство нашей страны в США.

На концерте прозвучал ряд известных произведений в исполнении азербайджанских музыкантов.

Следует отметить, что выручка от мероприятия будет перечислена на счет американского Института наследия Маршалла для обучения собак-саперов, которые задействованы для работ на азербайджанских территориях, освобождённых от оккупации.