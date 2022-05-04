Италия предоставит Украине системы ПВО и минометы
Италия намерена предоставить Украине системы ПВО ближнего радиуса, минометы и артиллерийские снаряды, заявил глава минобороны страны Лоренцо Гуэрини.
В четверг он выступил с информационным сообщением на совместном заседании комиссий по обороне сената и палаты депутатов, которое было посвящено войне в Украине. По словам министра, итальянские власти разработали два межведомственных декрета за подписью министра обороны, глав МИД и минфина, «которые определили тип и количество военных систем и средств для поддержки и укрепления оборонительных усилий Украины.
«Итальянская помощь, чьи технические детали засекречены, предусматривает противотанковое вооружение, системы ПВО ближнего радиуса, минометы, артиллерийские снаряды, приборы связи, средства индивидуальной защиты и наборы для выживания», - цитирует Гуэрини РИА Новости.