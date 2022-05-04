Представители ПО «Азеригаз» провели встречу с предпринимателями и жителями в Сураханском районе, в ходе которой ответили на их вопросы. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе объединения.

«Счетчик, установленный в птицеводческом цехе, был вскрыт и отправлен в госинспекцию. После проверки счетчик будет переустановлен или заменен на новый? Дайте, пожалуйста, подробную информацию», - попросил предприниматель Ибрагим Сафаров. Начальник отдела по расследованию жалоб производственного объединения «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев дал подробную информацию предпринимателю по этому вопросу. Наряду с предпринимателями к акции присоединились жители, которые озвучили свои проблемы. Бахман Гасанов, отец ветерана Отечественной войны, обратился в связи с газификацией частного дома. Он сообщил, что в доме установлен счетчик, но код абонента не определен. А группа жителей, проживающих в районе под названием «Оливковый совхоз», обратилась с просьбой газифицировать частные дома около 10 семей. Представители «Азеригаз» предоставили подробную информацию по всем обращениям. Обращения будут зарегистрированы и переданы генеральному директору производственного объединения.

Наряду с представителями «Азеригаз» готовность оказать необходимую поддержку участникам акции выразили заместитель исполнительной власти Сураханского района Бахман Мамедов и представитель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Юсиф Багиров.

Следует отметить, что сегодняшняя акция «Открытый микрофон» – это 60-я по счету встреча и 33-я встреча с предпринимателями.