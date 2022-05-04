Кулеба: Израиль возмущен словами Лаврова о еврейских корнях Гитлера

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что глава МИД Израиля Яир Лапид возмущен антисемитскими высказываниями главы российского МИД Сергея Лаврова и пообещал поддерживать Украину.

«Говорил с Яиром Лапидом, чтобы поприветствовать его в День независимости Израиля. Поблагодарил его за гуманитарную помощь и поддержку Украины в ООН. Он заверил меня, что Израиль будет поддерживать Украину во время и после этой войны, в том числе предотвращая уклонение от санкций и помогая восстановить Украину», - написал Кулеба в Twitter.

Глава МИД Украины добавил, что он и его израильский коллега возмущены высказываниями Лаврова о том, что «евреи являются самыми ярыми антисемитами», а Гитлер «имел еврейскую кровь».

«Я подчеркнул, что антисемитизм имеет долгую историю среди российской элиты. Единственный выход для Лаврова - публично извиниться перед евреями всего мира. Антисемитизм нельзя терпеть», - подчеркнул украинский министр.