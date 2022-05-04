В России заявили об уничтожении украинского отряда под Харьковом
Спецназ Росгвардии ликвидировал в Харьковской области лидера ячейки территориальной обороны Украины, говорится на сайте ведомства.
«В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы выявили вооруженную группу без опознавательных знаков, которая скрытно продвигалась в лесистой местности в сторону позиций российских войск», — рассказали в пресс-службе.
По информации ведомства, на предложение сдаться, группа открыла огонь. Бойцы спецназа заблокировали противника с краев, после чего уничтожили его ответным огнем, включая командира, пояснили в силовом ведомстве.