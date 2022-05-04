Премьер-министр рассказал, что нужно Украине для победы в войне с Россией

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что необходимо Украине для победы в войне с Россией. Об этом он заявил, выступая на Международной донорской конференции высокого уровня по Украине в Варшаве.

По его словам, Украина нуждается в четырех вещах - оружии, санкциях, финансировании и европейской перспективе. "Сегодня конференция доноров, поэтому сосредоточусь на вопросе финансирования. Украина вместе с нашими партнерами по всему миру готовит План и Фонд восстановления Украины - United24 Recovery",- отметил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство планирует не просто восстановить все, что было уничтожено Россией, а построить новую европейскую страну. Украина, как добавил премьер, начинает восстанавливаться уже сегодня и стремится как можно скорее стать членом Европейского союза.