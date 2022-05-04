Оруэлл в России «в законе»

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело против активиста Алексея Подгорных, обвиняемого в дискредитации ВС РФ (ч.1 ст.20.3.3 КоАП). Его задержали 24 февраля на антивоенном митинге с плакатом с цитатой писателя Джорджа Оруэлла о войне и рабстве.

«Из протокола об административном правонарушении следовало, что 24.04.2022 около 20.10 Подгорных находился у д. 35 по Невскому пр., где демонстрировал всем окружающим плакат формата А2 с надписью "Война — мир, свобода — рабство, незнание — сила, хватит искажений", чем дискредитировал Вооруженные силы РФ», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Однако судья пришел к выводу, что плакат «не содержит никаких призывов, в том числе призыва к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ за пределами страны в целях поддержания мира и баланса».