Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации в этом году диагностировано более 10 тысяч человек с инвалидностью. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом haqqin.az сообщили в Минтруда.

Всего за последние три года около 155 тысячам человек был поставлен диагноз инвалидность и назначены социальные пособия.

Отмечается, что оценка инвалидности осуществляется медицинскими учреждениями на основании направлений, внесенных в подсистему «Инвалидность», без контакта эксперта с гражданином, на основании диагнозов в направлениях.

Согласно законодательству, инвалидность определяется как постоянная и бессрочная. В случае необратимых событий, таких как ампутация или неизлечимая болезнь, инвалидность предоставляется пожизненно, а в иных случаях - сроком на 5 лет. По истечении пятилетнего периода инвалидность должна быть переоценена.