В Азербайджане 10 тысяч человек получили статус инвалидности в 2022 году
Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации в этом году диагностировано более 10 тысяч человек с инвалидностью. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом haqqin.az сообщили в Минтруда.
Всего за последние три года около 155 тысячам человек был поставлен диагноз инвалидность и назначены социальные пособия.
Отмечается, что оценка инвалидности осуществляется медицинскими учреждениями на основании направлений, внесенных в подсистему «Инвалидность», без контакта эксперта с гражданином, на основании диагнозов в направлениях.
Согласно законодательству, инвалидность определяется как постоянная и бессрочная. В случае необратимых событий, таких как ампутация или неизлечимая болезнь, инвалидность предоставляется пожизненно, а в иных случаях - сроком на 5 лет. По истечении пятилетнего периода инвалидность должна быть переоценена.
Следует отметить, что в целях продления инвалидности лицам, срок нетрудоспособности которых истекает в 2020-2022 годах, согласно записям, внесенным в электронную систему медицинскими учреждениями (форма 88), установлена инвалидность 57 000 человек.
В ряде случаев неполное формирование электронных писем и отсутствие в электронном письме необходимых записей для определения статуса инвалидности лица затрудняет принятие решения. На практике даже встречаются случаи, когда направление направляется обратно по причине невозможности установления инвалидности лица, фактически находящегося в состоянии инвалидности (без прямого контакта).
Возврат направления в лечебное учреждение призван сделать документ более точным и не свидетельствует об отказе в назначении инвалидности.
Согласно законопроекту, подготовленному по инициативе министерства и одобренному Милли Меджлисом, при восстановлении трудоспособности в течение 6 месяцев после истечения периода нетрудоспособности утраченный период учитывается с 24 июля прошлого года. За прошедший период это положение было применено к более чем 12 000 оценок инвалидности, и были обеспечены права людей на оплату.
Сразу после назначения инвалидности автоматически в упреждающем порядке определяются социальные пособия по инвалидности. Социальные реформы последних лет также привели к значительному увеличению социальных выплат людям с инвалидностью. По сравнению с началом 2018 года среднемесячный размер выплачиваемых им пенсий увеличился на 82 процента, пособий – в 3 раза, пенсий инвалидам особых категорий – в 5 раз.
Общая годовая сумма выплат инвалидам в виде пенсий, пособий и пенсий достигла 1 миллиарда 533 миллиона манатов.