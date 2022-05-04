Возросли в два раза: Госнефтефонд о доходах с АЧГ

В январе-апреле текущего года доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) от блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) составили $2 898 млн, что в годовом сравнении больше в два раза, говорится в сообщении ГНФАР.

За аналогичный период 2021 года этот показатель был равен $1 437 млн.

Отметим, долевое участие компаний в АЧГ выглядит так: BP - 30,37% (оператор), AzACG (SOCAR) – 25,00%, MOL – 9,57%, «Inpex» – 9,31%, «Equinor» (бывшая «Statoil») – 7,27%, «ExxonMobil» – 6,79%, TPAO – 5,73%, «Itochu» – 3,65% и «ONGC Videsh Ltd.» (OVL) – 2,31%.