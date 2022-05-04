В России тщательно скрывают потери среди чеченских подразделений российские сми
Журналисты российского издания «Важные истории», ссылаясь на источники во власти Чечни, сообщили, что подразделения, подчиняющиеся главе Чечни Рамзану Кадырову, ежедневно несут потери погибшими и ранеными, но это скрывается.
«Настоящие потери российских войск на войне против Украины тщательно скрываются властями, в том числе и силовиками Кадырова. Однако уже сейчас официально подтвердили гибель 13 чеченских боевиков в ходе боевых действий в Украине.
Это один из самых низких показателей потерь среди российских регионов, и эти данные часто сравнивают с граничащим с Чечней Дагестаном, где подтвердили гибель не менее 123 военнослужащих. В то же время население Чечни составляет около 1,4 миллиона человек, тогда как в Дагестане – 3,1 миллиона», - пишет издание.
Источник «ВИ», который участвует в транспортировке тел погибших чеченцев из Украины домой, подтверждает, что подразделения из Чечни терпят большие потери убитыми и ранеными ежедневно.