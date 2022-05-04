Журналисты российского издания «Важные истории», ссылаясь на источники во власти Чечни, сообщили, что подразделения, подчиняющиеся главе Чечни Рамзану Кадырову, ежедневно несут потери погибшими и ранеными, но это скрывается.

«Настоящие потери российских войск на войне против Украины тщательно скрываются властями, в том числе и силовиками Кадырова. Однако уже сейчас официально подтвердили гибель 13 чеченских боевиков в ходе боевых действий в Украине.

Это один из самых низких показателей потерь среди российских регионов, и эти данные часто сравнивают с граничащим с Чечней Дагестаном, где подтвердили гибель не менее 123 военнослужащих. В то же время население Чечни составляет около 1,4 миллиона человек, тогда как в Дагестане – 3,1 миллиона», - пишет издание.

Источник «ВИ», который участвует в транспортировке тел погибших чеченцев из Украины домой, подтверждает, что подразделения из Чечни терпят большие потери убитыми и ранеными ежедневно.