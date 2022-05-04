Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 17:41

Война – дело серьезных, взрослых людей, которые порой проявляют в этом вопросе поистине детскую наивность. Правда, платить за неё приходится по-взрослому, да и кровь льется по-настоящему, но тут уж ничего не поделаешь… Сегодня весь мир, не отрываясь, следит за войной в Украине, но при этом мало кто замечает детали, анализируя которые толком не поймешь - плакать или смеяться. Терпеливо ждать пока «не рассосется» Исторически всегда считалось, что против лома нужен другой лом, что, если хочешь мира, готовься к войне, что лучшая защита от агрессивных иноземцев – мобильная армия и лучшее оружие.

Множество войн в истории человечества выигрывались, главным образом, за счет преимущества в вооружениях. Даже первая в истории человечества победа кроманьонцев над физически более сильными неандертальцами была одержана за счет умения победителей обрабатывать камни и создавать более эффективное оружие. Словом, выводы, сделанные человечеством в процессе эволюции, просты и понятны: хочешь победить в войне – вооружайся, не хочешь, чтоб тебя оккупировали, - вооружайся. Однако XXI век обогатил в этом плане человечество новой и поистине уникальной концепцией: с некоторых пор и в некоторых случаях лучшим способом защиты страны стали называть… разоружение. Развивая эту абсурдную идею, военно-политическая мысль Запада породила шедевр современной политологии – принцип «не станем давать оружие, чтобы не провоцировать вооруженные конфликты». Многие годы Украина просила Европу и Америку из-за нарастающей день ото дня угрозы российского вторжения продать ей современное оружие. И неизменно получала в ответ стереотипную и лишенную логики фразу: «Если мы дадим вам оружие, то Россия может разозлиться и пойти на вас войной». Характерно, что этот парадоксальный принцип не нашел в мировой истории ни одного подтверждения. Наоборот, разоруженный противник всегда был желанной целью любого потенциального агрессора. Впрочем, еще до недавнего времени логика европейского пацифизма подпитывалась послевоенными выводами, сделанными во второй половине ХХ века. «Если мы дадим Украине современное оружие, - рассуждали в Брюсселе, - может случиться ужасное, украинцы окажут русским сопротивление, а возможно, даже начнут воевать с ними! Да где это видано такое, чтобы армия - да еще и воевала?! И что может быть глупее в наши просвещенные времена, чем отвечать агрессору встречным огнем?!» Если перевести логику Евросоюза на язык родных тополей (имеются в виду деревья, а не российский ракетный комплекс), то Брюссель с самого начала предлагал Киеву ограничиться оружием, которое у него осталось с советских времен, не лезть с русскими на рожон, не провоцировать их содержанием своих арсеналов и терпеливо ждать, пока «само не рассосется». Это все равно что запретить одной из команд в футболе иметь вратаря, поскольку соперник может разозлиться и перейти в атаку. Так уж лучше сразу без вратаря! Шандарахнуть по врагу из пятнадцати пушек – это уже средневековый вандализм Понадобилось два месяца войны в Украине, огромные разрушения и исчезновение с лица земли целых городов, чтоб западные политики наконец-то поняли: вратаря надо иметь в любом случае. И наплевать, обидится на это соперник или нет. Ибо каждый имеет право на защиту, это справедливо, и обделять кого-то этим правом – вопиющая дискриминация.

Есть еще один диковинный принцип, которым человечество одарил просвещённый дух Старого Света. Называется он «пропорциональное использование силы», а смысл его заключается в том, что если в вас выстрелили из десяти пушек, то вы можете ответить залпом из одиннадцати орудий. Ну, максимум, из двенадцати. А вот шандарахнуть по врагу из пятнадцати пушек – это уже средневековый вандализм. Так было в 2008 году, когда Грузию обвинили в том, что она использовала «непропорциональную силу» в ответ на артиллерийские обстрелы своих сел. Это, примерно, то же самое, как если бы во время Второй Карабахской войны международное сообщество вдруг прикрикнуло на Азербайджан: «Эй, да вы чего?! По какому такому праву применяете «Байрактары»? Это же нечестно, у армян таких БПЛА нет, значит, и вы не должны их использовать!..» Остроумнее всех порочность этой идеи высмеял представитель Израиля в ООН, когда в ответ на обвинение его страны в слишком жестком ответе на ракетные атаки ХАМАСа, он мрачно ответил: «Чрезмерное применение силы – это счет 7:1 в матче Германия-Бразилия…» Впрочем, все это – сущие мелочи на фоне «перлов», которые мы слышим в последнее время от российского командования и российских интернет-пользователей. «Потопление военного корабля с экипижем – это нарушение норм ведения войны». Ну, не прелесть, скажите? И в самом деле, как можно топить военный корабль, который всего лишь безобидно стоял на рейде во время войны? Ну, может, пульнул пару раз в сторону Одессы, так с кем не бывает?!.. Дальше – больше. «Снабжение Украины оружием не способствует завершению войны», - упрекают мировое сообщество российские пропагандисты. Ну, что тут скажешь? Естественно, не способствует. В противном случае русские давно бы уже взяли Киев, и война закончилась бы. А пока вот, не способствует.