У России есть четкий план вторжения в Молдову: СМИ назвали вероятную дату

Россия разработала четкий план вторжения в Молдову. Датой вторжения может стать 9 мая или один из ближайших дней, а поводом – признание Россией независимости Приднестровья. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в контрразведке.

Отмечается, что вероятный успех российских войск приведет ко второму фронту на юго-западном направлении.

"Открытие второго фронта имеет стратегическое значение, ведь он будет стягивать человеческие резервы и технику Вооруженных сил Украины. Более того, в контрразведке заявили, что присутствие российских войск в этом регионе будет дестабилизировать политическую ситуацию на Балканах", – говорится в публикации.