Япония нашла способ снизить зависимость от российского топлива — страна будет развивать сектор атомной энергетики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисида.

Глава правительства заявил, что с помощью собственных возобновляемых источников энергии Япония также поможет другим странам сократить импорт российских энергоресурсов. Он добавил, что перезапуск одного ядерного реактора будет эквивалентен поставке на мировой рынок одного миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.

На данный момент Япония должна импортировать около 90 процентов энергии для удовлетворения спроса, согласно данным Всемирной ядерной ассоциации. Зависимость государства от топлива из России возросла после радиационной аварии 2011 года на Фукусима-1, одной из крупнейших АЭС в мире. С тех пор стране удалось перезапустить только 10 реакторов из 33, остальные пока не получили разрешение на возобновление работы.