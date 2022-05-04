Токаев разрешил проведение референдума по изменению статуса Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон «О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском референдуме», сообщает Акорда.

Накануне документ одобрил парламент, но сегодня утром сенат вернул его со своими поправками. Член комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Ляззат Сулеймен, представляя законопроект, назвала поправки, подготовленные депутатами, техническими.

В частности, они унифицируют бюллетени, которые используются на выборах и референдуме. Голосующий ранее должен был в бюллетене на референдуме вычеркнуть тот вариант, за который он голосует, теперь избиратель будет отмечать любым символом тот вариант, который считает предпочтительным.

Кроме того, депутаты сената предложили внести дополнительную поправку: норма предусматривает возможность внести на референдум вопрос о статусе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который прописан в Конституции.