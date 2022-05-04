Дефицит топлива в Украине

В Украине решили направить на рынок 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизтоплива из резервов, чтобы снизить дефицит топлива в стране. Об этом сообщила глава Минэкономики страны Юлия Свириденко.

«Мы приняли ряд правительственных решений, которые позволяют направить имеющиеся в стране объемы — это 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля — на рынок, который должен снизить дефицит», — заявила Свириденко.

Ранее издание Страна.ua писало, что в стране зафиксировали рост стоимости топлива из-за прекращения поставок горючего из России и Белоруссии и перехода на европейских поставщиков.