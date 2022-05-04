Представители палестинского движения ФАТХ летят в Москву

«Представители палестинского движения ФАТХ посетят Москву с визитом в ближайшее время». Об этом заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

По его словам, Россия активно налаживает контакты, в том числе с различными палестинскими силами.

«У нас здесь уже несколько делегаций побывало. И мы ждем еще делегации: и от движения ФАТХ, и от других организаций, которые и в Рамалле, и в соседних странах базируются. Они должны приехать в скором времени. В мае и летом ожидается их визит», - сказал Богданов.

Напомним, что 3 мая эмиссары палестинского движения ХАМАС провели серию встреч с российскими официальными лицами.