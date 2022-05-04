Рекордный рост цен на газ в США

Цены на газ в США 5 мая дошли до 8,653 доллара за миллион британских термических единиц (MMBTU) — эквивалента примерно 310 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. Сейчас стоимость скорректировалась до 8,28 доллара.

При этом еще к закрытию торгов предыдущего дня, когда стоимость фьючерсов достигла 8,415 доллара, был поставлен многолетний рекорд. Речь идет о цене, в два раза превышающей показатели начала года и в значительной степени превосходящей средние данные за последние 10 лет — 3 доллара за MMBTU, напоминает Financial Times.

Рост цен отмечается на фоне попыток Европы сократить зависимость от российского газа на фоне военной операции на Украине. Увеличивается потребность в газе со стороны предприятий, сжижающих газ для отправки за рубеж, — и Европа, и Азия готовы платить больше за импорт из США. С начала марта суточный спрос с их стороны вырос на 17 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году, свидетельствуют данные Refinitiv.