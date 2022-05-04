Reuters: к убийствам в Буче причастны росгвардейцы, псковские десантники и чеченские войска

Журналисты за три недели в городе опросили более 90 местных жителей, изучили предоставленные ими фото и видео, а также документы, которые россияне оставили в Буче, передает The Insider.

Помимо прочих свидетельств, на присутствие в Буче 76-й парашютно-десантной дивизии из Пскова указывает письмо, найденное местным жителем в своем доме уже по возвращении в город. Оно было адресовано солдату по имени Александр Логвиненко, которого Reuters позже опознало как десантника из Пскова. Кроме того, соседний дом, по словам местного жителя, занимала та же группа российских солдат. На стене дома кто-то баллончиком написал «Wolf_68». Журналисты опознали россиянина Кирилла Крючкова, который так подписывается в своих социальных сетях. Он служил в 234-м штурмовом авиаполку, который входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

В здании на Яблунской улице, где располагался штаб российских военных, рядом с которым были найдены восемь тел, члены Нацгвардии Украины нашли удостоверение личности на имя Константина Коршунова. Журналисты Reuters идентифицировали его как военнослужащего воинской части №3179, которая принадлежит к подразделению Росгвардии «Витязь».

Кроме того, на основе видеозаписей и свидетельств очевидцев Reuters удалось подтвердить, что в Буче находились несколько подразделений чеченских военнослужащих. Так, пятеро очевидцев сообщили Reuters, что в Буче действовали чеченские боевики. Например, житель города Владимир Абрамов рассказал журналистам, что видел, как 4 марта чеченские войска вели свою колонну в город. На следующий день, 5 марта, по его словам, чеченские солдаты постучались к ним в дверь. По словам Абрамова, они были одеты в форму песочного цвета и дорогие ботинки из нубука, а их снаряжение было более опрятным, чем у регулярных российских войск.

«Чеченцы приказали Абрамову, Ирине и Олегу выйти на улицу с поднятыми руками. Один из солдат неоднократно спрашивал Ирину, где, по ее словам, прячутся «нацисты», и поджег их дом. Пока Ирину допрашивали, другие солдаты в подразделении приказали ее мужу снять рубашку. Они вывели его, голого по пояс, из дома на улицу на холод. Абрамов сказал, что слышал, как Олег просил солдат не причинять ему вреда. По словам Абрамова, солдаты заставили Олега встать на колени. Потом они выстрелили ему в висок. Когда российские войска отступили в конце марта, тело Олега было одним из более чем дюжины тел, оставленных на улице Яблунской», – говорится в расследовании Reuters.

В начале апреля мир потрясли фотографии тел украинских мирных жителей, оставшихся на улицах Бучи, пригороде Киева, после того, как российские войска покинули город. Россия утверждает, что изображения и кадры с погибшими сфабрикованы, не предоставляя при этом никаких доказательств. Судмедэксперты выяснили, что десятки мирных жителей Бучи и Ирпеня погибли от флешетт, писал The Guardian. Флешетты – заостренные стальные снаряды, похожие на дротики. Их использовали в Первой мировой войне. Эксперты The Guardian сообщили, что такие металлические дротики содержатся в снарядах танковых или полевых орудий. Каждый снаряд может содержать до 8000 флешетт.