Макрон решился на ребрендинг

Основанная президентом Франции Эммануэлем Макроном партия "Вперед, Республика!" (LREM) меняет название на "Возрождение" (Renaissance), сообщил генеральный делегат партии Станислас Герини.

"Сегодня мы инициируем восстановление "Вперед, Республика!", чтобы иметь возможность продолжать расширять это политическое движение, созданное президентом республики Эммануэлем Макроном чуть более шести лет назад, в политическую партию, которая будет носить имя "Возрождение", - цитирует депутата агентство Франс Пресс.

Политическое движение "Вперед!" (En Marche!) было основано 6 апреля 2016 года Эммануэлем Макроном, который тогда занимал пост министра экономики и финансов Франции, в городе Амьен. В августе 2016 года он ушел в отставку с поста министра, а 16 ноября заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны.