Шольц: Путин хочет восстановить древнее значение России

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что президент Владимир Путин хочет восстановить древнее значение России в мире. Об этом он заявил в интервью Die bundesregierung.

По словам канцлера, «политика Путина империалистическая».

«Он видит в соседях России задний двор и хочет расширить свою территорию и применить силу для перемещения границ», - заявил Шольц, добавив, что президент России неистово пытается восстановить древнее значение России в мире.

«Цель всех нас - чтобы он не выполнил свой план и чтобы Украина смогла защитить свою целостность и суверенитет», - призвал Шольц.