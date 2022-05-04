ООН о гибели мирных жителей в Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 3280 случаев гибели и 3451 случай ранений гражданского населения Украины после полномасштабного российского вторжения, передает Укринформ со ссылкой на комиссариат.

Отмечается, что среди погибших - 1183 мужчины, 749 женщин, 72 девочки и 86 мальчиков, а также 73 ребенка и 1117 взрослых, пол которых пока неизвестен. Кроме того, ранены 447 мужчин, 347 женщин, 74 девочки, 85 мальчиков, а также 169 детей и 2 329 взрослых, пол которых неизвестен.

Большинство смертей и ранений обусловлено применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.