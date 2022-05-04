Азербайджан определил два пункта пропуска на границе с Арменией

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Количество контрольно-пропускных пунктов и перечень территорий их расположения», сообщает правительственный сайт Кабмина. Решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, как и по другим пунктам пропуска через государственную границу Азербайджана, четко определены названия (число) указанных пунктов пропуска через государственную границу и перечень территорий, на которых они расположены.

В соответствии с изменениями, определены дополнительно четыре пропускных пункта: пункт пропуска Эйвазлы в Губадлинском районе (село Эйвазлы) на государственной границе Азербайджана и Армении; пункт пропуска Газанчи в Зангиланском районе (село Газанчи) на государственной границе Азербайджана и Армении; пункт пропуска в Физулинском международном аэропорту (Физулинский район, село Мирзаджамаллы); пункт пропуска в Международном аэропорту Загаталы (Загатальский район, село Мухах).