Путин поговорил с премьером Израиля после слов Лаврова о Гитлере и евреях

«Была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран», - говорится в сообщении.

Сегодня между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля состоялся телефонный разговор. Пресс-служба Кремля сообщила, что российский президент поздравил премьер-министра с днем независимости Государства Израиль.

Кроме того, президент РФ в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля продолжили обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Украине, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Особое внимание уделено гуманитарным аспектам, в том числе осуществленной во взаимодействии с представителями ООН и Международного комитета Красного креста эвакуации с территории завода «Азовсталь» мирных жителей...» - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что «российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц». «Что же касается остающихся на «Азовстали» боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие», - подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Дипломатический скандал между РФ и Израилем разгорелся после слов главы МИД России Сергея Лаврова о якобы еврейском происхождении Адольфа Гитлера. Интервью министра возмутило власти Израиля, которые назвали его высказывания непростительными и абсурдными. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал слова Лаврова «ложью», которая призвана возложить ответственность за уничтожение евреев во время Второй мировой войны на них самих. Глава МИД Израиля Яир Лапид сказал, что слова Лаврова «не только непростительны и возмутительны – они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста». По словам Лапида, обвинения самих евреев в антисемитизме – это «самый низменный уровень расизма». Слова Лаврова осудили и другие израильские политики. Российский посол был вызван в МИД Израиля. В ответ МИД России опубликовал заявление, в котором обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима» в Киеве.