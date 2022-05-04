Тер-Петросян призвал Пашиняна, Кочаряна и Саргсяна сесть за стол переговоров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и два бывших лидера страны – Роберт Кочарян и Серж Саргсян должны сесть за стол переговоров, чтобы найти выход из сложившейся внутриполитической ситуации, считает первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

«Если наша интеллигенция хочет сделать что-то для нации, пусть заставит Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна сесть за стол переговоров и найти выход из создавшейся ситуации», - цитирует ТАСС Тер-Петросяна.

По словам Тер-Петросяна, в результате 44-дневной войны осенью 2020 года «капитулировал не Пашинян, а Армения, Пашинян только подписал капитуляцию».

С 25 апреля в Армении проходят акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, в которых участвуют блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна «Армения», Республиканская партия Сержа Саргсяна, а также партии «Дашнакцутюн» и «Родина». Они считают, что политика премьера грозит Армении потерей государственности.