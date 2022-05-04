Советник мэра Мариуполя опубликовал видео из лагерей, где россияне содержат украинцев

Обнародовано видео из фильтрационного лагеря в украинском селе Безымянное, где российские военные содержат мужчин из Мариуполя. Кадры разместил в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, подписав их: «Настоящее гетто!»

Советник мэра Мариуполя рассказал, что почти четыре недели назад российская сторона принудительно вывезла всех мужчин из районов Гуглино, Мирный и Волонтеров. Около двух тысяч человек, разместившихся в селе Безымянное и в селе Казацкое Новоазовского района. Формальный привод – для проведения фильтрации. Никаких личных вещей с собой взять не разрешили, паспорта и другие документы для идентификации личности отобрали. Мужчин разместили в помещении школы и клуба. На видео можно увидеть именно школу в Безымянном. Четвертую неделю мужчин насильно удерживают, не позволяя покидать территорию школы без конвоя российских военных.

По словам Андрющенко, людей содержат в ужасных условиях: они спят на полу в коридорах, медицинская помощь не оказывается. В школе, куда их свезли, уже зафиксирован случай туберкулеза, а в селе Казацкое мужчина умер из-за отказа вызвать ему скорую помощь. Также мариупольцам не возвращают документы, лишь выдают лист о прохождении фильтрации, который не позволяет покинуть лагерь. Тех, кто пытается сбежать, задерживают и избивают.

Андрющенко утверждает, что всех людей, включая больных и людей с инвалидностью, привлекают к работам по благоустройству села Безымянное и города Новоазовск под конвоем русских военных.