Путин извинился перед премьером Израиля за слова Лаврова о евреях

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом извинился за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о евреях и антисемитизме. Об этом сообщили в офисе премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

«Они [Путин и Беннет] также обсудили слова министра иностранных дел России Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения к еврейскому народу и к памяти о холокосте», - говорится в сообщении.

Некоторое время назад пресс-служба Кремля распространила сообщение о телефонных переговорах президента РФ и премьер-министра Израиля, об извинениях со стороны российского президента не сообщалось.