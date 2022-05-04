Имя посла США в Баку всплыло в истории с интернет-мошенничеством

Отдел информации 20:35

Окружной суд Камберленда (Нью-Джерси, США) приговорил Руббина Сарпонга к 14 годам тюремного заключения за заговор с целью обмана десятков жертв и выманивание у них свыше двух миллионов долларов. По сообщениям американских СМИ, 38-летний Сарпонг использовал в своей схеме имя посла США в Баку Эрла Литценбергера. По данным прокуратуры США, Руббин Сарпонг, представлявшийся в ходе телефонных разговоров фиктивными именами, обманул в сговоре с мошенниками из Ганы свыше сорока человек и теперь по решению суда должен выплатить своим жертвам три миллиона долларов. Руббин Сарпонг был арестован агентами ФБР в 2019 году после почти трехлетнего использования мошеннической схемы.

В материалах уголовного дела, размещенного на сайте Минюста США, говорится, что с января 2016 года по 3 сентября 2019 года Сарпонг и его сообщники из Ганы (они, как правило, представлялись американскими военнослужащими, проходящими службу за границей) создали несколько адресов электронной почты и телефонных номеров для звонков через интернет. Из соображений безопасности аналоговые телефонные номера не использовались. Прокуратура установила, что жертвы банды Сарпонга перевели на его тринадцать банковских счетов в общей сложности более двух миллионов долларов. Сарпонг обычно называл себя родственником или другом «американского военнослужащего, проходящего службу за границей» или главой несуществующей коммерческой организации. Получая от обманутых деньги, он обналичивал их, после чего либо переводил на другие счета, либо экспресс-переводами отправлял своим сообщникам. В обвинительном заключении упоминается потерпевшая, которая перевела Сарпону более 93.000 долларов, а поняв, что её обманули, покончила с собой. Один из сообщников Сарпонга, представившись высокопоставленным офицером армии США, проходящим службу в Сирии, отправил жертве письмо по электронной почте, в котором сообщил, что его подразделение, якобы, нашло и вернуло богатому сирийцу золотые слитки на десятки миллионов долларов, после чего благодарный сириец подарил ему слиток золота стоимостью в 12 миллионов долларов, который он хочет поскорее продать, поскольку его сестре необходима операция и он срочно нуждается в деньгах. Аферист «признался» потерпевшей (имя женщины в обвинительном заключении не упоминается – ред.), что является начальником личной охраны кадрового дипломата по имени Эрл Литценбергер (позднее агенты ФБР вычислили по IP-адресу личность афериста, которым оказался гражданин Ганы) и отправил жертве реквизиты банковского счета Сарпона. Когда женщина поинтересовалась, кто является его владельцем, мошенник назвал имя «личного секретаря Литценбергера» (то есть, Сарпонга) – мол дипломат не является гражданином США, а потому пользуется счетом своего секретаря. После чего для пущей убедительности отправил женщине скрин поддельного авиабилета, заверив, что передаст ей слиток, как только прилетит в Вашингтон.