Россия пытается наступать в Харьковской и Донецкой областях, но безуспешно заявление Генштаба Украины
Российские войска продолжают попытки атаковать позиции Вооруженных сил Украины под Изюмом и в Донбассе. Потерпев неудачи, россияне усиливают ракетно-артиллерийский огонь по населенным пунктам, говорится в вечерней сводке Генштаба Украины.
«Враг не прекращает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений в районе города Изюм (Харьковская область), совершает артиллерийские обстрелы приближенных населенных пунктов, успехов не имеет», - отмечается в сводке.
В Генштабе добавили, что на Донецком направлении противник пытался в Луганской области овладеть Попасной и взять под полный контроль город Рубежное. Таким образом россияне хотели обеспечить благоприятные условия для продолжения наступления на Лиман и Северодонецк. Здесь также потерпели неудачу, отметили в Генштабе.