«Нет необходимости»: Лукашенко снова заявил, что Минск не будет участвовать в войне в Украине

Беларусь не собирается принимать участие в российской «военной операции» в Украине, заявил президент Александр Лукашенко в интервью Associated Press.

«Мы не собираемся принимать участия в специальной операции Вооруженных сил Российской Федерации в Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости», – цитирует Лукашенко БелТА.

Как передает агентство, Лукашенко также отметил, что у России есть «все, что Беларусь могла и может предложить.

Отметим, что и ранее президент Беларуси выступал с подобными заявлениями.