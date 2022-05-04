Evraz попала в «черный список» Лондона: ее крупнейший акционер Абрамович

Великобритания ввела санкции против российской металлургической компании Evraz, говорится на сайте британского МИД.

«Металлургическая и горнодобывающая компания работает в отраслях, имеющих стратегическое значение для правительства России», - пояснили в ведомстве, добавив, что Evraz производит 28% всех железнодорожных колес в России и 97% рельсов, комментирует заявление британского МИД РБК.

«Это имеет жизненно важное значение, так как Россия использует железную дорогу для того, чтобы доставлять военные грузы и войска на линию фронта на Украине», - говорится в релизе.

Крупнейшим, однако не контролирующим акционером компании, является Роман Абрамович, у которого 28,64%.