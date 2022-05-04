Бывший главный спецслужбист Армении выдал желаемое за действительное: Пашинян в панике
Премьер-министр Армении Никол Пашинян напуган, власть в панике, заявил во время шествия Движения сопротивления сегодня вечером в Ереване глава фракции блока «Честь имею» Артур Ванецян.
«Мы не теряем критическую массу, вчерашние действия оцениваю положительно. Мы говорили, что наши акции будут мирными, и они будут проводиться, до тех пор пока широкие массы не присоединятся к борьбе. При общественной поддержке сможем добиться нашей цели», – считает бывший главный спецслужбист Армении, его цитируют армянские СМИ.