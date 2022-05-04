Венгрия отказалась поддержать новый пакет санкций против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уведомил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о том, что Будапешт не готов поддержать шестой пакет антироссийских санкций в его нынешнем виде. Об этом сообщает РИА Новости.

Венгрия, по словам Орбана, не сможет принять отказ от российской нефти, который является условием нового пакета санкций.

Премьер Венгрии отметил, что ограничения должны вводиться только тогда, когда все страны Евросоюза будут к ним готовы. Он отметил, что если Брюссель будет настаивать на эмбарго на российскую нефть, он потерпит исторический провал в евроинтеграции.