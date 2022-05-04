За три месяца потратили почти 12 млрд: богатые россияне скупают недвижимость в Дубае

По данным риэлторской компании Betterhomes, в рейтинге самых активных инвесторов в дубайский рынок недвижимости Россия поднялась с 7-го на 5-е место, уступая лишь Великобритании, Индии, Италии и Канаде.

В первом квартале этого года доля российских покупателей недвижимости в Дубае выросла на 67%. Об этом свидетельствуют данные дубайских компаний, занимающихся анализом рынка жилья. Русская служба BBC пишет, что это связывают с западными санкциями, лишившими состоятельных россиян возможности вести дела во многих других странах.

По мнению аналитиков рынка, вскоре Россия может подняться еще выше, а, возможно, и возглавить список. Это будет происходить по мере того, как начнут проявляться последствия санкций с отложенным эффектом. Среди россиян, сделавших приобретения недавно, известные в России фамилии, в частности, бизнесмен Роман Абрамович, заявляют источники в Дубае.

По данным компании Virtuzone, помогающей иностранным компаниям обосноваться в Дубае, с начала войны в Украине запросы на их услуги от россиян возросли в пять раз. По словам гендиректора Betterhomes Райана Махони, клиенты из России выбирают для покупки недвижимость в самых престижных районах Дубая, в элитных жилых комплексах, как правило, с видом на Персидский залив.

По данным брокеров, за первые три месяца 2022 года россияне потратили в Дубае почти 12 млрд долларов. Также в этот период была зафиксирована рекордная сделка в 76,2 млн долларов за дом. Для сравнения: один из самых дорогих объектов недвижимости, когда-либо приобретенных россиянином в Лондоне, стоил 34 млн фунтов стерлингов (более 42 млн долларов). Этот дом в престижном районе Найтсбридж вместе с другими владениями россиян в Британии в настоящий момент выставлен владельцем на обмен.

Многие риэлторы отмечают также резкий рост объемов денежных транзакций с начала года. С учетом того, что российский Центробанк запретил вывод из страны сумм, превышающих 10 тыс. долларов, капиталы россиян, скупающих недвижимость в Дубае, находятся явно не в России, отмечает BBC.

ОАЭ заняли нейтральную позицию в конфликте между Россией и Украиной. По словам властей, услуги всех институтов страны, в первую очередь финансовых, в равной мере предоставлены россиянам и украинцам, бежавшим от войны и ее последствий.