Фархад Мамедов, автор haqqin.az 22:12

Армянской стороне не удалось выполнить договоренности, достигнутые 6 апреля в ходе брюссельских переговоров между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля. Об этом 5 мая в Ереване заявил журналистам секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Согласно достигнутой в Брюсселе договоренности, стороны должны были еще до конца апреля сформировать двустороннюю комиссию по делимитации границ двух стран и пограничной безопасности, а главам МИД Азербайджана и Армении было поручено обсудить подготовку к началу двухсторонних мирных переговоров.

Однако Армен Григорян, сославшись на «некоторые нерешенные вопросы», заявил, что сформировать двустороннюю комиссию к концу апреля было невозможно. «Обсуждения по этому поводу продолжаются, - цитирует Григоряна «Арменпресс». – Конечно, мы надеялись, что к концу апреля нам удастся найти решение и двигаться вперед. Но могу сказать, что на данный момент интенсивные обсуждения все еще продолжаются, есть надежда, что такая встреча состоится в ближайшее время. Обсуждения касаются подходов, связанных с формированием рабочей группы. Есть и другие вопросы, окончательные ответы на которые мы еще не нашли. Когда сделаем это, будет публичное объявление и состоится встреча». Следует отметить, что в рамках Брюссельского соглашения азербайджанская сторона уже сформировала двустороннюю комиссию. Об этом Ильхам Алиев заявил 23 апреля в телефонном разговоре с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем. В частности, глава государства сообщил, что определены составы Национальной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, а также делегации по подготовке мирного соглашения между двумя странами. Ильхам Алиев вновь отметил, что за основу переговоров по мирному соглашению взяты пять принципов, предложенных Азербайджаном. Спустя три дня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. В официальном сообщении по итогам разговора было сказано, что стороны согласовали состав двусторонней комиссии по вопросам делимитации границ и пограничной безопасности.

Тем не менее, официально состав двусторонней комиссии так и не был объявлен. Апрель закончился, и 2 мая в Брюсселе помощник президента Азербайджана по международным отношениям Хикмет Гаджиев встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном для обсуждения вопросов, вытекающих из Брюссельских соглашений. После чего стало ясно, что фактически армянская сторона не выполнила в оговоренные сроки Брюссельское соглашение, в результате чего формирование двусторонней комиссии на данный момент невозможно. Почему же это случилось? И о каких «открытых вопросах» говорит Армен Григорян? «Армения ответила на предложения Баку своими предложениями из шести пунктов, - уточнил глава Совбеза Армении. – Ни один из пяти пунктов, выдвинутых Азербайджаном, не был для Армении неприемлемым. Тем не менее, мы предложили в своих пунктах найти решение нагорно-карабахской проблемы, как условие для достижения всеобъемлющего мира. Наша позиция состоит в том, чтобы объединить два пакета предложений по формуле «5+6 пунктов» и начать переговоры вокруг мирного соглашения». Становится очевидно, что, приняв пять основополагающих пунктов и признавая территориальную целостность Азербайджана, а также его суверенитет над территориями, входящими в зону ответственности российских миротворцев, армянская сторона намерена протолкнуть в повестку мирных переговоров шестой пункт о «статусе Карабаха».