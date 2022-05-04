Неизвестный с ножом напал на прохожих в Израиле: трое убитых, несколько раненых

Вечером, когда израильтяне праздновали День независимости, в центре города Эльад вооруженный холодным оружием мужчина напал на прохожих. По предварительным данным, погибли три человека, несколько серьезно пострадали, сообщают израильские СМИ.

Мэрия города просит жителей не покидать дома. Информация о том, что террорист застрелен, пока не подтвердилась.

Израильские СМИ называют произошедшее терактом. Официальных комментариев пока нет.