В России заявили, что мобилизации не будет, а ядерный удар «только в рамках обороны»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что мобилизации в России не планируется.

«Нет, нет, нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу», – приводит радио «Комсомольская правда» ответ на соответствующий вопрос Володина.

Кроме того, спикер Госдумы заявил, что ядерный удар со стороны РФ возможен только в качестве ответного. «Что касается Российской Федерации, вы знаете, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар», - сказал Володин, добавив, что «у нас это только ответ, это только в рамках обороны, если нанесут – мы ответим».