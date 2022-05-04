Армия Украины предупредила об опасности

Российские военные продолжают держать в напряжении северо-западную часть Черного моря присутствием своей корабельной группировки, угрозой высадки десанта и проведением разведки с помощью беспилотников, в том числе и ударного типа, предупредили в Оперативном командовании «Юг».

Местных жителей просят: не посещать пляжи и другие запрещенные территории, не выходить на воду с использованием маломерных и других плавсредств, не подвергать себя опасности, не мешать действиям Вооруженных сил Украины.