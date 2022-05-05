Токио вводит новые санкции против Москвы

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о новых санкциях в отношении России, включая заморозку активов еще 140 физических лиц и расширение запрета на экспорт японских товаров российским военным компаниям, передает Русская служба BBC.

Выступая перед журналистами после встречи в Лондоне с британским премьером Борисом Джонсоном, Кисида заявил, что российская агрессия не должна остаться безнаказанной, и что агрессия эта касается не одной лишь Европы. «Сегодня – Украина, завтра, быть может, Восточная Азия», - сказал Кисида, когда его спросили, есть ли параллели между российской агрессией в Европе и попытками Китая играть доминирующую роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Япония и ее союзники «не должны мириться с односторонними попытками изменить статус-кво с применением силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и особенно в Восточной Азии», - отметил Кисида.