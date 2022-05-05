Bloomberg: Брюссель предложил ввести санкции против Кабаевой
Власти Евросоюза предложили ввести санкции против председателя совета директоров «Национальной медиа группы» Алины Кабаевой, пишет Bloomberg со ссылкой на проект санкционного списка ЕС и несколько источников.
В проекте говорится, что «Национальная медиа группа» владеет долями в российских СМИ, распространяющих государственную пропаганду, и поэтому несет ответственность за поддержку действий, подрывающих независимость и территориальную целостность Украины. Новый санкционный список должны одобрить представители всех стран-членов ЕС. Послы европейских стран проведут встречу по этому поводу 7 мая. Финальный вариант санкционного списка еще может измениться, отмечает Bloomberg.