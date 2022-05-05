Братья Саакашвили собрали акцию протеста в Тбилиси

Вечером в четверг, 5 мая, около полутора тысяч человек собрались в Тбилиси у здания правительства Грузии с требованием оказать Михаилу Саакашвили, находящемуся в Руставской тюрьме для бывших чиновников, надлежащую медицинскую помощь. Инициаторами акции выступили братья экс-президента – Давид и Георгий Саакашвили, призвавшие днем ранее всех неравнодушных собраться на массовую акцию под лозунгом «Спасти Мишу». Об этом сообщило Deutsche Welle.

Согласно сообщению, это первая демонстрация после закончившегося 2 мая срока ультиматума семьи Саакашвили к правительству Грузии о переводе экс-президента на лечение за границей. С этого момента его сторонники заявили, что переходят к масштабным акциям протеста.

Накануне семья и соратники Саакашвили обратились за помощью к грузинской патриархии, политическим партиям и даже послу США Келли Дегнан с призывом защитить фундаментальное право на жизнь гражданина Грузии, отметив, что не требуют ни освобождения экс-президента, ни его возвращения к власти. Речь идет лишь о возможности лечения, чтобы политик выжил.

Михаилу Саакашвили 20 апреля стало плохо в суде во время рассмотрения одного из уголовных дел в отношении него, напоминает Deutsche Welle. Через неделю врачи дали заключение, что у него диагностированы анорексия, непереносимость организмом ряда продуктов и снижение мышечной массы на фоне постстрессовой депрессии. 3 мая состояние здоровья политика ухудшилось еще больше – появилось головокружение, стало трудно передвигаться. В правящей партии «Грузинская мечта» считают, что Саакашвили сам отказывается от медицинской помощи, тем самым причиняя вред своему здоровью, чтобы избежать наказания.